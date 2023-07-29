正規通販 すぐ使用可能： 富士通SH76/JCore i5 SSD、Office付き ノートPC

すぐ使用可能：ノートPC 富士通SH76/JCore i5 SSD、Office付き

【良品】Surface Pro 6 i5 8GB 256GB Windows11



ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM ゲーミングノートpc



東芝 爆速SSD512GB Windows11 Core i5 8GB

Windows10セットアップ済みのパソコンになります。そのため、設定などする事はなくすぐにお使いいただけます。

HUAWEI MateBook X Pro i7/16G/512G（ジャンク）



Lenovo X1 Carbon i5-7200

Microsoft officeもインストール済み。そのため、初心者の方、主婦の方、初めてお子様が使うのもよろしいかと思います。ネットサーフィンにもおすすめです。

美品✨初心者さんにカメラ付ブルートゥース搭載のノートパソコン✨Windows11

価格交渉にも相談にのります。

Windows10富士通ノートパソコン ルビーレッド wifi office互換



[最上位モデル]Surface Go2 8G/256G Office2021

【外観、バッテリーについて】

富士通タブレットPC arrows tab Q5010/DB セット



Thinkpad 第8世代Corei5 メモリ8GB SSD256GB フルHD

■細かいキズおよび汚れあります。

✨すぐに使える♪✨綺麗なホワイトのノートパソコン✨初心者・新社会人にもオススメ✨

また画面に白いドットの2箇所があります。

超サクサク快適☆最新Win11/SONY VAIO/爆速SSD/4GB/カメラ

写真を確認ください。

【 i7／メモリ8G／SSD】 Thinkpad X250

■バッテリーはフル充電で約8時間と表示されております。（使用状況により数字は前後します）

HP EliteBook 820 G3 | タッチパネル | i7-第6世代



HP LTEモデル 第7世代 4G/128G 指紋 office2021

【付属品】

MacBook Air 11インチ 2014

本体以外の付属品は電源アダプターのみとなります。 箱などはありませんが、梱包は丁寧に行いますので、よろしくお願いします。

東芝ノートパソコン✨カメラ付きPC✨人気のホワイト✨初期設定済み＆テンキーあり



Thinkpad SL510 Windows XP 2010年製 未使用品

PC初心者の方でもご使用頂ける高性能パソコン本体(ノートPC)の出品です♪もちろん無線ラン（Wi-Fi）にてインターネット接続も可能です。

LTE対応◆ Microsoft Surface Pro 1807



HP ZBOOK STUDIO G4 WORKSTATION ノートパソコン

☆インストール済みアプリ：

Apple Mac mini Late 2014 FGEM2J/A



話題のAI対応⭐️SSD⭐️8ギガ⭐️スリムVAIO⭐️カメラ⭐️テレワークオンライン授業

●Office2013：ライセンス承認された

US配列 Zephyrus G14 GA401QM-XS98Q48gb/4TB

●Google Chrome

MacBook Pro 16インチ 2019 シルバー 第9世代

●Line

LENOVO X1 carbon 7th

●Itunes

東芝 2019年 第7世代 でか文字キーボード 新品SSD

●Skype

Mac Book 12インチ ゴールド ジャンク

●Zoom

初期設定済ノートPC！i7!大容量！【美品】富士通LIFEBOOK

●VLC player

ThinkPad X280 i5-8350U 8G/SSD256G/Office



HP Laptop 5CD2394VW9 ノートパソコン

【スペック】

MacBook Pro Retina Late 2013 15インチ 備品セット

OS Windows10 Pro 64bit

美品 HP Pavilion x360 convertible 14-cd

CPU Intel Core i5-3210M

TOSHIBAノートパソコン Core i5 メモリ8G Windows11

メモリ 4GB

MacBook retina 12インチ 2017 上位CPU SSD512GB

SSD 128GB

AH77/GW_windows11_ノートパソコン_テレワーク_リモート

ドライブ DVD

MacBook Pro(Retina, 13-inch, Late 2013)

画面 13.3インチ

ZBOOK 17.3フルHD i5-6440HQ ワークステーション 1.5TB

WIFI 無線通信

Apple M1 MacBook Air 8GB SSID256

webカメラ搭載

ノートPC 初音ミク DELL Inspiron 13 5370 シルバー 美品



i7 7500U 第7世代 東芝 Win11 ノートパソコン

中古品ご理解の方、ご入札をお願いします。 状態はあくまで当方の主観です。 写真は撮影時の天候や光の状態、及びモニター環境により、実物と若干違って見える事がございます。 スムーズなお取引を心がけておりますので宜しくお願い致します。

MacBook Air 2020年モデル



【ペン・DVD・LTE・タッチ液晶全部入り】レッツノート CF-MX5_267

#富士通

257)パナソニックCF-SV7/i5-8350U/8GB/256GB/12.1

#Fujitsu

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 やや傷や汚れあり

すぐ使用可能：ノートPC 富士通SH76/JCore i5 SSD、Office付きWindows10セットアップ済みのパソコンになります。そのため、設定などする事はなくすぐにお使いいただけます。Microsoft officeもインストール済み。そのため、初心者の方、主婦の方、初めてお子様が使うのもよろしいかと思います。ネットサーフィンにもおすすめです。価格交渉にも相談にのります。【外観、バッテリーについて】■細かいキズおよび汚れあります。 また画面に白いドットの2箇所があります。 写真を確認ください。■バッテリーはフル充電で約8時間と表示されております。（使用状況により数字は前後します）【付属品】本体以外の付属品は電源アダプターのみとなります。 箱などはありませんが、梱包は丁寧に行いますので、よろしくお願いします。PC初心者の方でもご使用頂ける高性能パソコン本体(ノートPC)の出品です♪もちろん無線ラン（Wi-Fi）にてインターネット接続も可能です。 ☆インストール済みアプリ：●Office2013：ライセンス承認された●Google Chrome●Line●Itunes●Skype●Zoom●VLC player【スペック】OS Windows10 Pro 64bitCPU Intel Core i5-3210Mメモリ 4GBSSD 128GBドライブ DVD画面 13.3インチWIFI 無線通信webカメラ搭載中古品ご理解の方、ご入札をお願いします。 状態はあくまで当方の主観です。 写真は撮影時の天候や光の状態、及びモニター環境により、実物と若干違って見える事がございます。 スムーズなお取引を心がけておりますので宜しくお願い致します。#富士通#Fujitsu

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 やや傷や汚れあり

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