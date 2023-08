超ポイントアップ祭 Beatles The ビートルズ 限定ボックス 来日20周年記念 洋楽

ビ-トルズ オリジナル モノ 来日20周年記念 "1000 ボックス 限定" 赤盤

1986年発売 東芝EMI/Odeon

ビートルズ来日20周年記念 レコード

○ ビートルズオリジナル モノ 来日20周年記念 "1000 ボックス10タイトル11LP

1. Please Please Me

2. With The Beatles

3. A Hard Day's Night

4. Beatles For Sale

5. Help!

6. Rubber Soul

7. Revolver

8. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

9. The Beatles (White Album 2LP)

10. Yellow Submarine

長期保管の為、多少変色ありますが状態は、良いほうかと思います。

箱のカドとかところにより、はげています。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

