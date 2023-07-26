【限定セール！】 デスクチェア オフィスチェア 椅子 通気性 2Dランバーサポート 人間工学 デスクチェア

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【マットレスのような座り心地】

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HBADA は長年に革新的な技術と人間工学設計に基づく健康的なライフスタイルに専念しています。この新製品は、高密度ウレタンのクッションにマットレス専用のスプリングを採用し、上質のスプリングクッションを搭載します。スチール製スプリングを装備することで、強い耐久性を実現し、スプリングマットレスに座っているような座り心地を提供します。高密度フォームは厚みがあって柔らかく、腰を優しく包み込み、座った時の圧力を最大に分散します。座面前部にウレタンを増量し、斜面状座面がお尻と太ももを自然に支え、安心してやりたいことができます。

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【超快適な背もたれ】

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新たな2Dランバーサポートは、上下方向に6CM、前後方向に8CMの調整が可能で、通常の椅子よりも細かく調節でき、より正確に腰をサポートします。蝶形の大面積ランバーサポートは、ソフトフォームとメッシュで包まれており、肌触りがよく、腰を丁寧にケアすることで、腰痛の可能性を低減します。また、2Dヘッドレストは10cmの昇降と40°の回転で調整でき、多様な身長や姿勢に対応します。湾曲したメッシュ生地は伸縮性と通気性に優れ、頭や首を快適にサポートします。人間の背中の形やカーブに合わせた背もたれで、頭から腰まで座り疲れを和らげます。

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【調整可能なアームレスト】

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アップグレードされたアームレストは上下8.5cm、前後4cmの調整が可能で、手の姿勢に合わせてぴったりとサポートします。仕事もリラックスも、腕のつりによる痺れを心配する必要がありません。アームレストの表面にはPUレザーを採用しており、腕の湾曲に柔らかくフィットし、手を最大限に支えます。

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【リラックスできるリクライニング機能】

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P5は、最大角度135°を三段階に操作できるリクライニング機能装備し、仕事とリラックスを切り替えます。レバーを上げるだけで、お好みの角度にリクライニングすることができます。さらに、W字型のオットマンは脚によくフィットします。必要な時にレストモードを楽しみながら、脚のしびれの悩みを解決します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品をご覧頂き誠にありがとうございます!☆お得な特典のお知らせ☆詳しくはプロフィールをご確認下さい(>◡<)#MUGIプロフお得情報あります↑他の商品も是非ご覧ください！【マットレスのような座り心地】HBADA は長年に革新的な技術と人間工学設計に基づく健康的なライフスタイルに専念しています。この新製品は、高密度ウレタンのクッションにマットレス専用のスプリングを採用し、上質のスプリングクッションを搭載します。スチール製スプリングを装備することで、強い耐久性を実現し、スプリングマットレスに座っているような座り心地を提供します。高密度フォームは厚みがあって柔らかく、腰を優しく包み込み、座った時の圧力を最大に分散します。座面前部にウレタンを増量し、斜面状座面がお尻と太ももを自然に支え、安心してやりたいことができます。【超快適な背もたれ】新たな2Dランバーサポートは、上下方向に6CM、前後方向に8CMの調整が可能で、通常の椅子よりも細かく調節でき、より正確に腰をサポートします。蝶形の大面積ランバーサポートは、ソフトフォームとメッシュで包まれており、肌触りがよく、腰を丁寧にケアすることで、腰痛の可能性を低減します。また、2Dヘッドレストは10cmの昇降と40°の回転で調整でき、多様な身長や姿勢に対応します。湾曲したメッシュ生地は伸縮性と通気性に優れ、頭や首を快適にサポートします。人間の背中の形やカーブに合わせた背もたれで、頭から腰まで座り疲れを和らげます。【調整可能なアームレスト】アップグレードされたアームレストは上下8.5cm、前後4cmの調整が可能で、手の姿勢に合わせてぴったりとサポートします。仕事もリラックスも、腕のつりによる痺れを心配する必要がありません。アームレストの表面にはPUレザーを採用しており、腕の湾曲に柔らかくフィットし、手を最大限に支えます。【リラックスできるリクライニング機能】P5は、最大角度135°を三段階に操作できるリクライニング機能装備し、仕事とリラックスを切り替えます。レバーを上げるだけで、お好みの角度にリクライニングすることができます。さらに、W字型のオットマンは脚によくフィットします。必要な時にレストモードを楽しみながら、脚のしびれの悩みを解決します。

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