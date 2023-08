绝版

陳情令/博君一肖

王一博肖戦

《生歡》PHOTOBOOK PB写真集

初回限定ALL IN SET

写真集全特典付きセットです。

VD:危険発言

博肖ファンの中、大人気なカメラさんのPBセット!

近距離写真が沢山収録されていますし、陳情令撮影時期とイベント、舞台などまとめのPB写真集、豪華な一冊!^^

古風のデザインも素敵( ꈍᴗꈍ)♡

内容は写真を確認してください!!

品物の状態は、出来るだけ画像に写るように心がけていますが、実際の色味がモニターや撮影条件によって若干異なることがございます。

大切に保管しておりましたため、目立った傷や汚れはありませんが、

素人保管になりますので神経質な方はご遠慮下さい。

ご不明な点などあれば、気軽にご質問下さい。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

