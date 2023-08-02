人気の雑貨がズラリ！ ネルデザインワークス マキバサミ 薪ばさみ makibasami その他

購入後キャンプで2回程使用しましたが、別のものを購入したため出品いたします。
★美品★未使用/ドン・キホーテBE-PALキャリーバッグ
キャリライク ポータブル電源 150000mA/540wh
購入後すぐにグリップはネルデザイン製のオイル＆ワックスを塗布しています。かみ合わせも問題ないと思います。
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グローブに付いた煤がグリップを握った際に付き黒くなっている部分もありますが、使用していると必ずついてしまいます。
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気になる方や神経質な方はご遠慮ください。
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同梱されていた袋もお付けいたします。
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すり替え防止の為、返品交換は不可となります。
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併せてキャンセルクレームはご遠慮頂き、必ず画像をご確認の上ご購入下さい。
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