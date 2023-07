御覧いただきありがとうございます。

【極美品】Apple AirPods Pro MWP22J/A

即購入大歓迎です!

イヤーチップは、ご希望のサイズの物を1つお付け致します。

両耳イヤホンのみ

◉ メーカー Apple AirPods pro

◉モデル : MWP22J/A

◉商品状態 : 動作確認済み、消毒済み、充電持ちも良く、問題なく使えます。

中古品のため細かい傷、汚れなど多少の使用感はご了承ください。

光に当てるとかすり傷等は見えますが、比較的美品です。 正常動作を確認します。

注意!!

ライトニングケーブル、充電ケース、箱はつきませんのでご了承下さい。

アルコール除菌シートで消毒及びクリーニングをさせていただいております。

値下げには応じられません。 ☞Click☜

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

