2022人気新作 シュプリーム　コムデギャルソン　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

シュプリーム コムデギャルソン Tシャツです

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▪️80’s【CLASH】VINTAGE TEE①

サイズM

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肩幅49cm身幅55cm着丈69cm袖丈22cm

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

シュプリーム コムデギャルソン TシャツですサイズM肩幅49cm身幅55cm着丈69cm袖丈22cmクリーニング出したので綺麗な状態です。何か質問あればコメントください。#シュプリーム#コムデギャルソン

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