最高品質の 高橋文哉『架け橋』【ランダムメッセージ付きです】直筆サイン+ポストカード付き アート/エンタメ/ホビー

「高橋文哉『架け橋』 FUMIYA TAKAHASHI 1st PHOTOBOOK」

田尾 沙織

定価: ¥ 2500

・事前予約のサイン本

・特典のポストカード付き

☆ランダムのメッセージ書かれていました!☆レアです。

スクショ転用防止のためにモザイクいれてます。

開封後一読し暗所に大切に保管していました。

状態は良いです。

スノーボードに挑戦したり、本人念願の雪見風呂で撮影を敢行した冬。プールではしゃぎ、夕暮れの海では大人の表情を見せた夏。そして、“あの頃”を彷彿させる制服姿など…19歳、高橋文哉の等身大の姿を余すところなく収めました。幼い頃の秘蔵写真とともに綴る、ここでしか読めないロングインタビューも掲載。10代最後の今しかないキラキラした瞬間がたくさん詰まった永久保存版の1冊です。

#田尾沙織 #田尾_沙織 #本 #芸術/写真・工芸

#高橋文哉

#架け橋

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

「高橋文哉『架け橋』 FUMIYA TAKAHASHI 1st PHOTOBOOK」田尾 沙織定価: ¥ 2500・事前予約のサイン本・特典のポストカード付き ☆ランダムのメッセージ書かれていました!☆レアです。スクショ転用防止のためにモザイクいれてます。開封後一読し暗所に大切に保管していました。状態は良いです。スノーボードに挑戦したり、本人念願の雪見風呂で撮影を敢行した冬。プールではしゃぎ、夕暮れの海では大人の表情を見せた夏。そして、“あの頃”を彷彿させる制服姿など…19歳、高橋文哉の等身大の姿を余すところなく収めました。幼い頃の秘蔵写真とともに綴る、ここでしか読めないロングインタビューも掲載。10代最後の今しかないキラキラした瞬間がたくさん詰まった永久保存版の1冊です。#田尾沙織 #田尾_沙織 #本 #芸術/写真・工芸#高橋文哉#架け橋

