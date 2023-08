【ラッピング不可】 新品未使用箱付き ナイキ　エアフォースワン　AIRFORCE1 24.5cm スニーカー

新品未使用箱付き

【状態】新品未使用箱付き

【カラー】ホワイト

【サイズ】24.5cm (US7.5)

【商品説明】

ナイキ エア フォース 1 '07は、バスケットボールのアイコンである人気シューズに新たなテイストを加えた一足。

ハリのあるレザー、大胆なカラー、適度な光沢によって個性が際立つデザインです。

アッパーにレザーのオーバーレイをステッチ。

伝統のスタイルに耐久性とサポート性能をプラス。

もともとはバスケットボールシューズ用に

デザインされたモデル。

Nike Airクッショニングが、

軽くて快適な履き心地を一日中キープ。

新品未使用箱付きですが、着用には問題のない軽度の擦れや、目立たない細かな汚れ等がある場合がありますので神経質な方の入札はご遠慮ください。

外箱は輸送時に凹みなど発生しやすいため、

箱まで完品を求める方は購入ご遠慮ください。

ニューバランス、アディダス、ナイキなど好きな方におすすめです。

DD8959-100

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

