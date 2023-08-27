超美品 ZIPPO 阪神タイガース トライノチ ジッポ ライター 虎 ロゴ 野球 彫刻 タバコグッズ

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ギフトラッピング無料にて承っております。ご希望の際は、ご購入後に取引コメントよりお知らせ下さい。【阪神タイガース トライノチ ZIPPO】 HTZ-Toraitotiブラックニッケルミラーに阪神タイガースのロゴと文字がデザインされたZIPPOライター。滑らかに彫られた彫刻部分には金差し加工がされており、力強い存在感溢れる逸品。裏面はシンプルな無地となっており、普段使いからビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。タイガースファンに喜ばれること間違いなし！大切な方へのプレゼントなどにも非常におすすめです。いかがでしょうか？カラー：ブラック仕様：レギュラーベース/ニッケルブラックミラー仕上げ/エッチング彫刻/金差し付属品：ZIPPO社永久保証書/専用パッケージ#ZIPPO多数出品中#ブラック系ZIPPOはコチラ#シンプル系ZIPPOはコチラメール便での発送となります。日曜日は発送をお休みしております。月～土曜日の15時までのご入金で即日発送いたします。

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