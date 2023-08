【SALE／60%OFF】 朝倉未来氏着用！迅速と安心★ 正規レイバン　　RB4258F-601/19 サングラス/メガネ

※商品画像は全て私が撮影・作成したものになります。

有名格闘家、吉永啓之輔さんがプライベートで着用されているモデルです!

【品番】RB4258F-601/19

【フレームカラー】ブラック

【レンズカラー】ブルーグラデーション

(レンズの上から下に向けて色が薄くなります。)

【可視光線透過率】46.0%

【紫外線透過率】1.0%未満

【サイズ】横幅145mm / 縦幅47mm

■内容物

・サングラス本体

・純正メガネ拭き

・純正ケース(黒 or 茶からお選び下さい)

・保証書

・製造関連書類

・取扱説明書

・タグ

・外箱

▼私の出品するRayBan製サングラス一覧を確認

#はるなのrayban

▼同じ形の色違いを確認

#はるなのRB4258F

#吉永啓之輔

#啓之輔

#ブレイキングダウン

#BreakingDown

#RayBan

#レイバン

#サングラス

#正規品サングラス

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 新品、未使用

