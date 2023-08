《2023年モデル》

☆買ってすぐに使えるフルセット!

☆出品商品は正規品の新品になります

☆購入後にツナギの希望サイズを

お知らせ下さい☆

M・在庫有ります

L・在庫有ります

LL・在庫有ります

3L・在庫有ります

※適応サイズは10枚目のサイズ表を

確認の上ご判断下さい

◼️SOWA ツナギ空調服/セット内容①②◼️

【シルバー/M~3L】(New)ツナギ空調服/高性能ファン・バッテリーフルセット



カナダ製 ARC'TERYX DELTA AR プルオーバー ジップフリース M

①【空調服用ツナギ】

☆販売元・SOWA

☆品番・No.7789-20ベスト

☆カラー・シルバーグレー(22)

☆素材・ポリエステル92%/ポリウレタン8%

☆特徴

・軽さと伸縮性のある2wayストレッチ素材

・短めレングスで足元まで涼しい

・袖口アジャスターで手元作業の煩わしさを軽減

・バッテリー用付属ベルト付き

・全身への送風と上半身へ風を集中させる切り替えアジャスター付き

ーーーーーーーーー

②付属品【ファン&バッテリーセット】

☆販売元・SOWA / G.G 2023年モデル(新)

◆ファン・品番18201◆

(ファン2個、接続コード1本、予備1本)

☆本体カラー・ブラック

☆高耐久ブラシレスモーターを採用

☆業界トップクラスの軽さと薄さ(35mm)

☆3枚羽で高風量かつ低燃費

☆別売のホコリフィルター装着可能

※ファンは洗浄しないでください

◆バッテリー・品番18202◆

(18205バッテリー、充電器)

☆本体カラー・ブラック

☆業界トップクラス20000mahの大容量

☆20V(1分)→18V(3分)の急速冷却後に、 15Vの高風量で連続運転が可能

☆急速充電により20000mahのバッテリー

でも約5時間でフル充電が可能

※バッテリー性能・稼働時間は7枚目の写真をご確認下さい

ーーーーーーーーーーー

【発送について】

◎只今シーズン中のため出荷手続きまで

3日程度を要していますので予めご了承ください。

ーーーーーーーーーーー

◎領収証が必要の際には発行します。

どうぞ宜しくお願い致します。

#バートル

#屋内作業

#夏用ツナギ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ソーワ 商品の状態 新品、未使用

