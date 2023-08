A.S.C Ehrenberg

Repeat-Buying

Repeat-Buying

Facts,theory and applications

Second Edition

1988 Oxford University Press

森岡毅、今西聖貴の著作「確率思考の戦略論」で参考文献とされていたため読了しました。NBD数学理論の原著です。

こちらはバラバラにしてある断裁済み本となります。普通に読むことは困難です。

写真の通り、角の折れ、シワがあります。

書き込み、アンダーラインは少しですが消し忘れ、見落とし部分があります。

ヤケはなく、自炊は問題なくできています。

ハードカバーはありません。

断裁にご理解のある方のみご購入ください。

商品の情報 商品の状態 全体的に状態が悪い

