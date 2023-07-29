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日本最大の 定価211200円　新品　タムラテコ エアバスター TM-11SF 空気清浄器

商品の説明

定価211200円　新品　タムラテコ エアバスター TM-11SF　オゾン発生器 エアクローバー 同等 AIR BUSTER 剛腕　オーニット
【美品】Panasonic パナソニック F-PXT55-W 空気清浄機

スマート空気清浄機
箱入り新品未使用です。
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有機物や菌・ウイルス、臭いの元を除菌・脱臭後、自ら酸素に戻ります。薬品を使った除菌と違い、残留性がありません【低コスト】
DAIKIN ダイキン 空気清浄機 除湿 加湿 ACZ65M-W ホワイト
家庭用コンセントに繋いでスイッチを入れるだけ。一日使っても約5.7円！

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商品の状態新品、未使用
定価211200円　新品　タムラテコ エアバスター TM-11SF　オゾン発生器 エアクローバー 同等 AIR BUSTER 剛腕　オーニット箱入り新品未使用です。どうぞよろしくお願いいたします。小型除菌・消臭オゾンジェネレーターエアバスター　TM - 11SF最大50畳まで対応可能な強力除菌・脱臭器。近接センサー搭載で60cm以内に障害物を検知するとオゾン放出を停止するセーフティ機能。面倒なフィルター交換は不要でお手入れも簡単。東京消防庁を初めとする全国500台以上の救急車にAIR BUSTER（エアバスター）の特徴【安全性】有機物や菌・ウイルス、臭いの元を除菌・脱臭後、自ら酸素に戻ります。薬品を使った除菌と違い、残留性がありません【低コスト】家庭用コンセントに繋いでスイッチを入れるだけ。一日使っても約5.7円！

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商品の状態新品、未使用

日本最大の 定価211200円　新品　タムラテコ エアバスター TM-11SF 空気清浄器

16分钟前

日本最大の 定価211200円　新品　タムラテコ エアバスター TM-11SF 空気清浄器

¥69,990 ¥37,795

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日本最大の 定価211200円　新品　タムラテコ エアバスター TM-11SF 空気清浄器 日本最大の 定価211200円　新品　タムラテコ エアバスター TM-11SF 空気清浄器

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エアバスター TM-11SF | 株式会社 ラジオ関西プロダクツ

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