【数量限定】 ノースフェイス ホームステッドドーミー3HOMESTEADDOMEY 3 テント/タープ

カラー: SWEET LAVENDER CLOUD CAMO PRINT / NEW TAUPE GREEN

サイズ: 床面積:4.6㎡

収納した状態:縦 34cm 横 49cm 奥行き 22cm

トレイル重量:(3.2 Kg)

総重量:(3.6 Kg)

(素材)

床:75Dポリエステル1500mmPUコーティング

キャノピー:75D通気性ポリエステルタフタ、耐水性仕上げ

フライ:75Dポリエステル、1200mmPUコーティング

(商品説明)

Homestead Domey 3は、3つのフルドアとメッシュの天窓を備えたテント。

大きくてピッチの簡単なデザインが特徴で、夏の星空観察に最大限に活用できます。

また、午後の雲が入り込んだときの天候を遮断するための小さな防水フライも含まれており、快適に過ごすことができるテントです。

・アメリカ限定品で日本未発売商品

・3人で寝られる防水シングルウォールドームテント

・単一壁のデザインは完全に防水性があり、ピッチングが簡単

・3つのフルドア、メッシュ天窓

・持ち運びや梱包が簡単なダッフルバッグスタイルのスタッフバッグ

・専用フットプリントは別売り

ネットで未使用新品ということで個人の方から今年の3月にお譲り頂きました。

先月確認の為設営したところ展示の際についたのか床に2箇所小さな(2ミリ程度)擦ってできたような穴が空いてました。

同色のカーキのリペアシートで裏と表からふさぎました。(写真参照)

テントは試し張りのみで未使用です。

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 傷や汚れあり

