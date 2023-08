A BATHING APE × BETTY BOOP

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

A BATHING APE × BETTY BOOP アベイシングエイプベティブープシャツワンピース 色:ブルー 青系背中に大きめのベティちゃんの刺繍の入ったワンピース。表面は相良織のハートのワッペンが付いててアクセントになっています。サイズ S着丈 91身幅 49肩幅 38.5袖丈 60素材コットン 綿 100%日本製 Made in Japan定価 約26,000円傷や汚れは見当たりません。綺麗です。美品の部類かと思います。なかなか出品されない貴重なコラボアイテムです。もう手に入らないので欲しかった方いかがでしょうか。古着にご理解いただける方のみご購入お願いします。1209シャンブレーダンガリー

