から厳選した 【ヴァレンティノ】スニーカー　サイズ42 スニーカー

2年ほど前に頂いたのですが、ほぼ使用していません。2〜3回履いた程度だと思います。特に目立った傷などはありませんが、使用済みなので写真を参考にご検討お願い致します。下駄箱整理の為早めに手放したく思っていますので、値下げ交渉可能です。その他にも出品していますので、是非閲覧していただければと思います。

【希少】adidas handball spezial 27.5 スペツィアル

#ルイ・ヴィトン#バレンティノ#ジミーチュウ

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ヴァレンティノガラヴァーニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2年ほど前に頂いたのですが、ほぼ使用していません。2〜3回履いた程度だと思います。特に目立った傷などはありませんが、使用済みなので写真を参考にご検討お願い致します。下駄箱整理の為早めに手放したく思っていますので、値下げ交渉可能です。その他にも出品していますので、是非閲覧していただければと思います。#ルイ・ヴィトン#バレンティノ#ジミーチュウ

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ヴァレンティノガラヴァーニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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