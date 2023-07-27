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から厳選した 【ヴァレンティノ】スニーカー　サイズ42 スニーカー

商品の説明

2年ほど前に頂いたのですが、ほぼ使用していません。2〜3回履いた程度だと思います。特に目立った傷などはありませんが、使用済みなので写真を参考にご検討お願い致します。下駄箱整理の為早めに手放したく思っていますので、値下げ交渉可能です。その他にも出品していますので、是非閲覧していただければと思います。
【希少】adidas handball spezial 27.5 スペツィアル
#ルイ・ヴィトン#バレンティノ#ジミーチュウ

MONCLERメンズスニーカー

商品の情報

商品のサイズ27cm
ブランドヴァレンティノガラヴァーニ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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NIKE AIRMAX1 OG ANNIVERSARY OBSIDIAN 27
2年ほど前に頂いたのですが、ほぼ使用していません。2〜3回履いた程度だと思います。特に目立った傷などはありませんが、使用済みなので写真を参考にご検討お願い致します。下駄箱整理の為早めに手放したく思っていますので、値下げ交渉可能です。その他にも出品していますので、是非閲覧していただければと思います。#ルイ・ヴィトン#バレンティノ#ジミーチュウ

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商品のサイズ27cm
ブランドヴァレンティノガラヴァーニ
商品の状態目立った傷や汚れなし

から厳選した 【ヴァレンティノ】スニーカー　サイズ42 スニーカー

55分钟前

から厳選した 【ヴァレンティノ】スニーカー　サイズ42 スニーカー

¥15,000 ¥12,750

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