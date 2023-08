ブランド:guernika ゲルニカ

ジャンル:カジュアル、ストリート、ドメスティック、ハイブランド

アイテム:パーカー

カラー:ブラック

状態:目立った傷汚れなし

サイズ:XXL

着丈76cm

身幅58cm

肩幅48cm

袖丈73cm

☆ご質問はお値下げ交渉前にお願い致します☆

★値下げ交渉する際は購入する時だけお願いします★

〇大幅なお値下げは御遠慮下さい〇

複数割引あり♪ご相談ください☆

★購入について 即購入OK 早い者勝ちです♪

・コメントでやり取り中であっても先に購入いただいた方を優先いたします。

・深夜早朝の購入もお気になさらずにご購入ください。

★喫煙者はおりません(=^x^=)

guernika 死神 背面センターロゴ ビッグパーカー

【留意事項】

・個人の不用品として出品しておりますため、メーカーの 保証は付きません。 予めご了承ください。

・発送後の事故・破損につきましては、責任を負えそせんのでご了承ください。

・基本即日発送を、心がけておりますが仕事の都合上、 出来ない場合もございます。ご了承下さいませ。

*コメント待ちの間も購入者優先となります

*基本的に即購入可能です ご購入後のお値引は、メルカリのシステム都合上出来ませんのでご了承ください

お読みいただき、ありがとうございました♪ 皆さまに安心していただけるように迅速かつ丁寧で気持ち の良いお取引ができるように心掛けております。 どうぞよろしくお願いいたします(^o^) ☆

HUF

SAMPLES

A4A

minsobi

yoke

LACOSTE

stein

MHL

rovtski

POLO RALPH LAUREN

GALLIS ADDICTIN

maison kitsune

COMME des GARÇONS

NIKE

BLVCK PARIS

BLACK LABAL

BURBERRY

LAD MUSICIAN

Y-3

Calvin Klein

1PIU1UGUALE3 RELAX

TENDERPERSON

VERSACE

Wellder

UN3D.

KIDIIL

KEBOZ

BALR.

ARIES

BALMAIN

DENHAM

など他にも様々なカジュアルブランド出品中☆

ブランド:guernika ゲルニカジャンル:カジュアル、ストリート、ドメスティック、ハイブランドアイテム:パーカーカラー:ブラック状態:目立った傷汚れなしサイズ:XXL着丈76cm身幅58cm肩幅48cm袖丈73cm☆ご質問はお値下げ交渉前にお願い致します☆★値下げ交渉する際は購入する時だけお願いします★〇大幅なお値下げは御遠慮下さい〇複数割引あり♪ご相談ください☆★購入について 即購入OK 早い者勝ちです♪ ・コメントでやり取り中であっても先に購入いただいた方を優先いたします。 ・深夜早朝の購入もお気になさらずにご購入ください。 ★喫煙者はおりません(=^x^=) 【留意事項】 ・個人の不用品として出品しておりますため、メーカーの 保証は付きません。 予めご了承ください。 ・発送後の事故・破損につきましては、責任を負えそせんのでご了承ください。 ・基本即日発送を、心がけておりますが仕事の都合上、 出来ない場合もございます。ご了承下さいませ。 *コメント待ちの間も購入者優先となります *基本的に即購入可能です ご購入後のお値引は、メルカリのシステム都合上出来ませんのでご了承ください お読みいただき、ありがとうございました♪ 皆さまに安心していただけるように迅速かつ丁寧で気持ち の良いお取引ができるように心掛けております。 どうぞよろしくお願いいたします(^o^) ☆HUFSAMPLESA4AminsobiyokeLACOSTEsteinMHLrovtskiPOLO RALPH LAURENGALLIS ADDICTINmaison kitsuneCOMME des GARÇONSNIKEBLVCK PARISBLACK LABALBURBERRYLAD MUSICIANY-3Calvin Klein1PIU1UGUALE3 RELAXTENDERPERSONVERSACEWellderUN3D.KIDIILKEBOZBALR.ARIESBALMAINDENHAMなど他にも様々なカジュアルブランド出品中☆

