今年の新作から定番まで！ あんスタ　フィーチャー2　紫之創 バッジ

【商品】

フィーチャー2 2022 summer casual side

・ 紫之創

【⚠️梱包⚠️】

プチプチ(1重)

⇒『個包装してある缶バッジを背面同士合わせ』プチプチで巻きます。背面同士の間にはプチプチを挟みません。

絵柄の面にはプチプチを巻きますが、上記の通り背面同士の部分にはプチプチは挟まないのでご了承下さい。

【発送】

メルカリ便予定

【バラ売り】

+233円で5個から5個単位で承ります。

コメントまでお願い致します。

【注意】

⚠️初期傷等はご了承ください。

こちらが見落としている初期傷があるかもしれません。

取り置き

一度人の手に渡ったものです。

ご理解ある方のみお願い致します。

⚠️当サイトは正規品です。また数が多いので実際のお写真は 追加致しません。正規品証明のために元々ついている銀袋をおつけいたします。

【お読みください】

以前当方の商品ページが不明なサイトに勝手に引用されることがありました。当方はメルカリでしか出品していないので、当方と同じ画像や内容の商品ページが他のサイトであっても絶対に購入しないでください。

【タグ】

#な_あんスタ (あんスタの商品はこちらからご覧ください)

【検索用】

あんスタ あんさんぶるスターズ!!

缶バッジ フィーチャースカウト テーマスカウト

イベコレ SHUFFLEコレ缶バッジ

Eden 漣ジュン 乱凪砂 七種茨 巴日和

Switch 春川宙 逆先夏目 青葉つむぎ

Valkyrie 斉宮宗 影片みか

Trickstar トリスタ 明星スバル 氷鷹北斗 遊木真 衣更真緒

fine 姫宮桃李 伏見弓弦 天祥院英智 日々樹渉

UNDEAD アンデッド 乙狩アドニス 大神晃牙 羽風薫 朔間零

Knights ナイツ 朱桜司 朔間凛月 鳴上嵐 瀬名泉 月永レオ

流星隊 南雲鉄虎 高峯翠 守沢千秋 仙石忍 深海奏汰

MaM 三毛縞斑

Eve漣ジュン 巴日和

Eden Adam 七種茨 乱凪砂

ALKALOID、アルカロイド 天城一彩 白鳥藍良 礼瀬マヨイ 風早巽

Crazy:B、CrazyB 天城燐音 HiMERU 桜河こはく 椎名ニキ

Ra*bits(ラビッツ) 仁兎 なずな 天満光 紫之創 真白友也

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

