ご覧いただきありがとうございます♪

・サイズ

表記サイズ40

・カラー

ブラック

・素材

スエードレザー

・付属品

ルブタン保存袋

・状態

シワ汚れややありますが、目立ったダメージや問題点なく、綺麗な状態でこれからもご愛用いただけるコンディションです。

[コンディション]

【B】ランク

*アップの写真の白い線の部分は撮影時、光が映り込んだものです

【N】新品・未使用の商品

【S】使用感が無く新品に近い商品

【A】若干の使用感はあるが、非常に綺麗な商品

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れなし

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり、使用は可能

記載している状態等は感じ方に個人差がありますので、画像で判断の方お願い致します。

中古品となりますのでご理解の上ご購入くださいませ。

値下げ交渉ご遠慮ください

【正規品品質保証】

ブランド品は全て

大手ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストアで購入し

鑑定士が鑑定済みの正規品のみとなっております。

正規品のみの取り扱いとなっておりますのでご安心してお買い求めください。

どの商品も一点モノになりますので、気に入った商品はお早めにご購入ください。

もちろんコメント無しの即購入、大丈夫です!

他サイトにも出品していますので、いきなり削除する可能性もございますので宜しくお願い致します。

ご覧いただきありがとうございます♪Christian Louboutin クリスチャンルブタン スパイクスタッズ ローラーボート スリッポン ローカット スニーカー メンズ イタリア製・サイズ 表記サイズ40・カラー ブラック・素材 スエードレザー・付属品 ルブタン保存袋・状態 シワ汚れややありますが、目立ったダメージや問題点なく、綺麗な状態でこれからもご愛用いただけるコンディションです。[コンディション]【B】ランク*アップの写真の白い線の部分は撮影時、光が映り込んだものです【N】新品・未使用の商品【S】使用感が無く新品に近い商品 【A】若干の使用感はあるが、非常に綺麗な商品 【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れなし【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり、使用は可能 記載している状態等は感じ方に個人差がありますので、画像で判断の方お願い致します。中古品となりますのでご理解の上ご購入くださいませ。値下げ交渉ご遠慮ください【正規品品質保証】ブランド品は全て大手ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストアで購入し鑑定士が鑑定済みの正規品のみとなっております。正規品のみの取り扱いとなっておりますのでご安心してお買い求めください。どの商品も一点モノになりますので、気に入った商品はお早めにご購入ください。もちろんコメント無しの即購入、大丈夫です!他サイトにも出品していますので、いきなり削除する可能性もございますので宜しくお願い致します。

