OAKLEY(オークリー)メガネフレーム

新品未使用品です。

テンプルがチタン素材で作られており、かつバネ性のある丁番で締め付け感が無く丈夫でかけやすいモデルです。

高さの違う鼻パッドが合計4つ付属していますのでご自身に合ったフィッティングで快適に装着できます。

オークリー独自技術によるテンプルのネジが無い仕様でネジが緩む心配もありません。

【当店はOAKLEY(オークリー)正規取扱店です 】

当店で取り扱っているOAKLEY製品はすべて、イタリアLuxottica社の日本法人ルックスオティカジャパンからの取引で仕入れている国内正規品となっております。並行輸入品ではなく純正品です。

#enterOAKLEY

↑こちらから他の商品もご覧いただけます。

■ブランド名:OAKLEY(オークリー)

■型番:OX8138-0355

■モデル:CHAMBER

■状態:新品・未使用品

■フィット:アジアンフィット

■フレームカラー:ポリッシュドグレースモーク

■フレーム材質:O-MATTER (オークリー独自の軽量プラスチック)

■レンズ:デモレンズ

■サイズ

レンズの横幅:55mm

レンズの縦幅:33mm

鼻幅:16mm

全体の横幅:約143mm

全体の縦幅:約36mm

テンプルの長さ:137mm

メーカー公表サイズ:56□17-137

■付属品:鼻パッド合計4つ・純正ハードケース・ソフトケース(巾着)・保証書・説明書

■送料無料:匿名配送メルカリ便

※写真が現物となります。

度付きも可能です。

お気軽にご相談ください。

#OAKLEY

#CHAMBER

#メガネフレーム

#チェンバー

#オークリー

#スポーツ

#自転車

#ランニング

#ドライブ

#ゴルフ

#釣り

商品の情報 ブランド オークリー 商品の状態 新品、未使用

