こちらはお直ししてあります。

丈をカット致しました。

でも一度も着ておりませんので、綺麗な状態です❤︎

ボレロはイメージとして売りには出しておりませんが、そこら辺はご了承の程よろしくお願いします致します♪

着丈の短さに注意してください(╹◡╹)

平置き約、

着丈78

胸囲44

ヒップ46cm

になります☆

ものすごく、とても可愛いです(˃̵ᴗ˂̵)

背丈が小さい方、まだお若くてフォクシーさんがお好きな方是非いかがでしょうか(╹◡╹)

サイズが合う方には是非着用して頂きたいです!

また、可愛く見せたかったらこの丈が丁度いいと思います。

短めに着て少女感が出せること間違いなし!

このクオリティでこのお値段は他には絶対無いと思います。

掘り出し物です!

ぜひ宜しくお願い致します❤︎

Salang 韓国のFashionショップで購入



フォクシーニューヨーク ワンピース38

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋、冬

カラー···ブラウン

袖丈···袖なし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フォクシー 商品の状態 未使用に近い

