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新品本物 ビルディバイド-ブライト 山田リョウ BT キャラクターグッズ

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開封してからすぐにスリーブに入れていますが初期傷等があるかもしれないのでご了承ください。裏面はぼっち・ざ・ろっく！ですスリーブは二重にしてあります。即購入OKです！

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新品本物 ビルディバイド-ブライト 山田リョウ BT キャラクターグッズ

31分钟前

新品本物 ビルディバイド-ブライト 山田リョウ BT キャラクターグッズ

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