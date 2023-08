ルイヴィトンのモノグラム アンプラント トワイス M50262になります。

以前、横浜高島屋店で購入したものです。

多少の使用感がございます。

スレ、角スレ、キズや汚れがございます。

大きなダメージはありません。

内部は比較的に綺麗です。

商品ランク

N : 新品新品、未開封の商品です。

S : 未使用品使用はしてませんが、開封済みの商品です。

A : 中古Aランク非常に良い状態で、ほとんど使用感のない状態です。

AB : 中古ABランクA品に近いのですが、使用感による小傷・汚れが多少ある商品です。

B : 中古Bランク程度の良い中古品

BC : 中古BCランク完全に使用感のある中古品で、あて傷、小傷や汚れが目立つ商品です。

C : 中古Cランク状態はかなり使い込んであり、かなり良くない状態です。

J : ジャンク故障の状況。完全に修理が必要な状態をいいます。

【商品詳細】

■商品ランク ABランク

■ブランド LOUIS VUITTON

■備考 「made in France」/ AR0186

■状態 USED

■サイズ 約:W24×H16×D3cm ショルダーの長さ約110cm - 120cm

■付属品 なし

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 傷や汚れあり

