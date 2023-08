ご覧いただきありがとうございます。

★体を包み込む優しいシフォン素材が心地良く、ウエストのたっぷりギャザーとAラインのレディーライクなデザインとのコントラストが大人素敵なアイテム。

★身頃にゆとりがあり体型カバーを実現、縦長に見えるシルエットがスタイルアップを演出。

★とても軽いアイテムで、窮屈感なくノンストレスで着用いただけます。

**********

▶︎即購入OKです!

▶フォロー割など、限定割引もありますので、お気軽にフォロー&コメントください♡

以下、商品説明です。

ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪

【※掲載している他アイテムはセットではありません】

ワンピース単体での販売です。

掲載されている他アイテムが気になる方は、

#アールヴリュットのマルシェ

をチェックして下さい♡

その他、

#アールヴリュットのデートに◎なワンピース はこちら♡

#10000円以上の上質なワンピース はこちら

**********

【ブランド】

Paul Smith

ポールスミス

【アイテム】

アートグラフィック柄

ノースリーブ

ロングギャザーワンピース

Aライン ロングワンピース

【サイズ】

40 SIZE

(Lサイズ相当)

着丈:約93.5cm

肩幅:約40cm

身幅:約41cm

※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。

※着画はご遠慮願います。

【状態】

使用感がほとんどなく、目立つシミや傷はありません。

袖やヒップ周りのスレもなく、虫食いなどもないとても綺麗な状態です!

あくまで主観ではありますが【美品】です。

【色】

オフホワイト

アイボリー

生成色

【素材】

キュプラ…100%

【その他】

リサイクルショップで購入しました。

非喫煙、ペット無ではありますが、

自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。

*********

◆配送について◆

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますが、その際には予め告知致します。

*********

ここまでご覧頂きありがとうございました♪

その他、素敵なアイテムを出品しているのでチェックしてみて下さい♡

#アールヴリュットのワンピース はこちら♡

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポールスミスブラック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。★体を包み込む優しいシフォン素材が心地良く、ウエストのたっぷりギャザーとAラインのレディーライクなデザインとのコントラストが大人素敵なアイテム。★身頃にゆとりがあり体型カバーを実現、縦長に見えるシルエットがスタイルアップを演出。★とても軽いアイテムで、窮屈感なくノンストレスで着用いただけます。**********▶︎即購入OKです!▶フォロー割など、限定割引もありますので、お気軽にフォロー&コメントください♡以下、商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪【※掲載している他アイテムはセットではありません】ワンピース単体での販売です。掲載されている他アイテムが気になる方は、#アールヴリュットのマルシェをチェックして下さい♡その他、#アールヴリュットのデートに◎なワンピース はこちら♡#10000円以上の上質なワンピース はこちら**********【ブランド】Paul Smithポールスミス【アイテム】アートグラフィック柄ノースリーブロングギャザーワンピースAライン ロングワンピース【サイズ】40 SIZE(Lサイズ相当)着丈:約93.5cm肩幅:約40cm身幅:約41cm※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。※着画はご遠慮願います。【状態】使用感がほとんどなく、目立つシミや傷はありません。袖やヒップ周りのスレもなく、虫食いなどもないとても綺麗な状態です!あくまで主観ではありますが【美品】です。【色】オフホワイトアイボリー生成色【素材】キュプラ…100%【その他】リサイクルショップで購入しました。非喫煙、ペット無ではありますが、自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。*********◆配送について◆簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますが、その際には予め告知致します。*********ここまでご覧頂きありがとうございました♪その他、素敵なアイテムを出品しているのでチェックしてみて下さい♡#アールヴリュットのワンピース はこちら♡

