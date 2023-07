古着やヴィンテージ品へのご理解がない方の購入はトラブルのモトとなりますのでご遠慮下さい。

貴重な海外購入品!

デッドストックはほぼ出回ることはないと思います。

トラビススコット着用オリジナルビンテージTシャツ!

国内外でも大人気のラッパー

Travis Scottが着用したことにより

価格が高騰しております。

ヴィンテージのアイテムは全て1点ものになり

同じサイズ感のモノはございませんので

買い逃しなく!!

※他の激レア ヴィンテージTシャツは #こちらから是非 どうぞ!

【商品名】

古着 Vintage 90s Star Wars Episode 1 Movie Promo All Over Print Tee XL Black

ここ数年のBand/Rap/Movie Teeなどの、Vintage Tシャツのブームにより

値段が高騰しております!

オリジナルビンテージTシャツです。

【COLOR】

ブラック

【Size】

XL

着丈: 約77cm、身幅: 約59cm、肩幅: 約53cm

【商品状態の詳細】

デッドストックですが、見落としがある場合もございます。

20年以上前のアイテムですので、そちらをご理解頂いた上でご購入お願い致します。

【商品の状態】

使用状況 : デッドストック 新古品

注意事項 : ファイナルセールとさせていただきます。

【発送】

既に日本にございます。

入金確認後、2日以内での発送となります。

【その他】

不明点はご質問ください。

購入後24時間以内にご連絡無い場合、また購入後2日以内に入金ない場合キャンセルとさせていただきますのでご了承ください。

SUPREME 23SS,22AWの商品やNY買い付け品を他にも出品しております。あわせて宜しくお願いいたします。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ムービーティー 商品の状態 新品、未使用

