■商品名

New Balance 9060 "White/Black"



新品エアフォース1復刻シルバースネーク26cm黒蛇3M SILVER SNAKE

NIKE ナイキ Jordan Luka 1 Next Nature "Light Orewood Brown" ジョーダン ルカ 1 ネクスト ネイチャー "ライトオアウッドブラウン" DR9829-130 スニーカー 28.5cm

M992 GR 26cm 2021年製 グレー ニューバランス



Nike Air Jordan 5 "Toro Bravo"

■購入経路

NIKE スニーカー AIR FORCE 1 HIGH 07 27.5cm



VANS セーラームーンコラボ ハイカットスニーカー 25㎝

正規店

26.5 atmos NIKE LEBRON XVI LOW AC ほぼ未使用



Prada プラダ スニーカー 4E2057 8-1/2 28.5cm

■コンディション

AIR JORDAN 1 Lucky Green



【新品】26.5cm ナイキ エアジョーダン1 ロー ホワイト ブラック パンダ

両足のヒール部分に汚れがございます。

【t2y様専用】【未使用】NIKE AIR JORDAN 2011 28.0cm



専用 Off-White × Nike Air Jordan 5 "Sail"

あくまでも中古品となります事をご理解の上、ご購入をお願いします。

【新品未使用】27cm.ニューバランス BB550PB1

ご不明点は質問をお願いします。

【美品】ナイキ ダンク オフホワイト ミシガン offwhite



エアジョーダン5レトロ レイニー バーシティロイヤル



ナイキ ココ サンダル AIR MAX KOKO SANDAL 22

■付属品

Nike AirJordan1 High KO Chicago AJKO シカゴ



あんこもち様専用

箱

US Military New Balance 950v2 前期



Nike Dunk High ‘Black White’



NIKEエアジョーダン1 レトロ ハイ OG

■サイズ(cm)

VAULT BY VANS / OG AUTHENTIC LX 29.0



クリスチャン•ルブタン セーラーボート サイズ26cm美品

JP 28.5

トリプルレザーストラップスニーカー



【新品未使用】AIR JORDAN1 RETRO HIGH OG 27.5㎝

素人採寸となりますので、多少の誤差はご了承ください。

adidas x Wotherspoon 'EQT SUPPORT 93'



【 ゆらっち様⠀】専用



NIKE AIR JORDAN×UNIONエアジョーダンSail Leather

■他でも出品をしているため、ご購入前にコメントをお願いします。

ニューバランス M950 v2 軍支給品 26cm



NEEDLES×VANS ERA SLIPPON スニーカー 26cm



【ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ OG "ブラック/スモークグレー"】

■ご購入前に必ずプロフィールをご確認ください。

Supreme Vans Dollar Era low 27.5cm US9.5



AJ1 varsity red ヴァーシティーレッド 27.5

77-WA-254

■商品名NIKE ナイキ Jordan Luka 1 Next Nature "Light Orewood Brown" ジョーダン ルカ 1 ネクスト ネイチャー "ライトオアウッドブラウン" DR9829-130 スニーカー 28.5cm■購入経路正規店■コンディション 両足のヒール部分に汚れがございます。あくまでも中古品となります事をご理解の上、ご購入をお願いします。ご不明点は質問をお願いします。■付属品箱■サイズ(cm)JP 28.5素人採寸となりますので、多少の誤差はご了承ください。■他でも出品をしているため、ご購入前にコメントをお願いします。■ご購入前に必ずプロフィールをご確認ください。77-WA-254

