こちらはアディダス タバコでございます。

KITH x New Balance 990 v4 キス ニューバランス

高品質のスウェードで復刻された伝説的なタバコ

ゴーストバスターズ ゴースト スマッシャー リーボック 27㎝

2022年4月即完のデッドストックになります。

(CLOTコラボ)コンバース チャックテイラー オールスター ハイ



超希少【新品箱あり】ナイキ エアマックス インパクト 25センチ

あくまでも個人的趣味のコレクションストックで箱も有りますがシワなど若干ございますので神経質な方はあまりおすすめいたしません。

UNDERCOVER sacai nike LD Waffle ワッフル

MESA/BROWN DESART/WILD BROWN 22SS-S

エアフォース1 シルバースネーク



希少 匿名配送★スタンスミス B37899 26.5cm 天然皮革 adidas

ディテールもフランスメイドを彷彿させる美しい細身のラインがアディダスのビーチやタバコ、シティーシリーズ好きマニアの方にはたまらない一足に仕上がっております。

SHANE GONZALES × VANS 23SS スニーカー 27.0



SSZ × 長谷川昭雄 × New Balance 990V5 サイズ27.5

スニーカー型···ローカット(Low)

New Balance 9060 "White/Black"

特徴/機能/素材···スエード

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

こちらはアディダス タバコでございます。高品質のスウェードで復刻された伝説的なタバコ2022年4月即完のデッドストックになります。あくまでも個人的趣味のコレクションストックで箱も有りますがシワなど若干ございますので神経質な方はあまりおすすめいたしません。MESA/BROWN DESART/WILD BROWN 22SS-S ディテールもフランスメイドを彷彿させる美しい細身のラインがアディダスのビーチやタバコ、シティーシリーズ好きマニアの方にはたまらない一足に仕上がっております。スニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···スエード

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

新品エアフォース1復刻シルバースネーク26cm黒蛇3M SILVER SNAKEM992 GR 26cm 2021年製 グレー ニューバランスNike Air Jordan 5 "Toro Bravo"NIKE スニーカー AIR FORCE 1 HIGH 07 27.5cmVANS セーラームーンコラボ ハイカットスニーカー 25㎝26.5 atmos NIKE LEBRON XVI LOW AC ほぼ未使用Prada プラダ スニーカー 4E2057 8-1/2 28.5cmAIR JORDAN 1 Lucky Green【新品】26.5cm ナイキ エアジョーダン1 ロー ホワイト ブラック パンダ【t2y様専用】【未使用】NIKE AIR JORDAN 2011 28.0cm