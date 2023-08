ITEM: Mercedes Anchor Inc. Crew Sweat

COLOR/STYLE: BLACK

SIZE: L

商品のコンディションについてですが、1シーズンほど着用致しました。

実際に着用していたので使用感は見受けられますが、特筆すべきダメージ等はなく、まだまだ着用頂けると思います。

なおコンパクトに折り畳んで発送させて頂きますこと予めご了承下さい。

商品は新品ではなく、あくまでも中古となりますので新品同様の程度をお求めの方、神経質な方、中古(着用に伴い発生するキズ・シミ・スレ・変色など)をご理解頂けない方は、ご購入はお控えくださいますよう宜しくお願い致します。

購入手続きを済ませてからのご質問やキャンセルはお受けできません。

またすり替え防止のため返品はご遠慮下さい。

迅速にお支払い頂ける方のみご購入お願い致します。

お支払い頂けない場合はキャンセルとさせて頂きますので、予めご了承下さい。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さい。

メルセデス アンカー インク クルースウェット スウェット

アウター ダウン ジャケット インナー クルー クルーネック スウェット フーディー パーカー シャツ パンツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワンエルディーケー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

