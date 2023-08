【人気沸騰】 human made undercover last orgy2 tシャツ XL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ヒューマンメイドとアンダーカバーとverdyの3コラボtシャツです。

2度の着用です。

首元にやや黄ばみがあります。私が落としても良いのですが多忙のため時間がなく、購入者様が漂白剤を使用していただければ必ず落ちます。

last orgy2のロゴtシャツでXLサイズは珍しいです。

付属の袋(ショッパー)やタグもお付け致します。

納品書(領収書)はご希望でしたら個人情報を切り取って同封させて頂きます。基本的には付けません。

検索用

wasted youth

girls don't cry

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヒューマンメード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

