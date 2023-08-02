【セール 登場から人気沸騰】 (★M0501-9)『新店舗セール』非加熱パープルサファイア　0.074ct 各種パーツ

お客様各位

NO.285 革タグ ヌメ革 ★キャメル★NEW★オリジナル★革パッチ★5枚



ぐで猫 クリームソーダ No.452

いつもお世話になります。

⭐︎【天然】タイチンクオーツ 丸玉 16.3mm



【天然】タイチンクオーツ ルース 34×17×7mm8.6g

詳しくは、#Lion新店舗 でご案内させて頂いてます。

激安SALE❗️スワロフスキー #5301 4mm ライトスモークトパーズAB2X



guuun☆様専用

旧ページは出品と同時に削除致しますので、石の詳細の説明文は新しいページでご確認お願い致します。

高品質 棒ハンダ 3kg はんだ 半田 ステンドグラス材料



トパーズ 原石 たくさん ルース

お手数ですがご確認宜しくお願い致します。

【国内最大国宝級!?】39.70ct VVS 天然 水晶 ミャンマー産



西蔵至純風化十五眼天珠



ジェレメジェバイト ルース 2

※旧品番 M0401-2

【天然】タイチンクオーツ ルース 12.8g



【天然】グリーン ガーデン クォーツルース48g

※価格 3,980→2,980円

ショコラ様専用 ミニチュアアイス



天然石 H370 お買い得 ゴールドルチル 8.5ミリ

#Lion新店舗

【ルース】ゴールデンルチルクォーツ・キャッツアイ(タイチンルチル)⑤

カラー···パープル

《No.07》天然石チャーム

石の素材···サファイア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

お客様各位いつもお世話になります。詳しくは、#Lion新店舗 でご案内させて頂いてます。旧ページは出品と同時に削除致しますので、石の詳細の説明文は新しいページでご確認お願い致します。お手数ですがご確認宜しくお願い致します。※旧品番 M0401-2※価格 3,980→2,980円#Lion新店舗カラー···パープル石の素材···サファイア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

☆着物・扇子・着物猫・ジャンピング猫・うさぎ・桜・蝶☆No.403