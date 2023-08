35/139 TOKYO サングラス

ラウンド

150-0001 TAKE

45⬜︎26-145

新品未使用(屋内で試着のみ)

【ネットより引用】

「35/139 TOKYO」は、「THE BEAUTIFUL CHAOS」をコンセプトに、日本製の眼鏡を世界に向けて発信するアイウェアブランド。オプティックジャパン(現・株式会社アイヴァン)のオリジナルブランド、アイヴァン 7285(EYEVAN 7285)から受け継ぐ、メイドイン・ジャパンのクオリティはそのままに、手の届きやすい価格帯とストリートからラグジュアリーまで対応するタイムレスなデザインが特徴。掛け心地も重要視し、オリジナルパーツを多数採用している。

ブランド名の「35/139」は東京の緯度と経度を表しており、不規則な円形のロゴは東京の特性である「変化」「有機性」「多面性」を表現。

「東京」のもつ様々なカルチャーを、アイウェアというアイテムを通して発信することを目的に、独自のアイウェアを提案していく。

#アイヴァン

#EYEVAN 7285

#レイバン

#Ray-Ban

#フォーナインズ

#999.9

#トムフォード

#TOM FORD

#オークリー

#OAKLEY

#new.

レンズ形···ラウンド

商品の情報 ブランド アイヴァン7285 商品の状態 新品、未使用

