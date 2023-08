【お値下げに関して】大幅にはできませんが,少しくらいであれば,お値下げ可能です。

■ ブランド: NEW YORKER (ニューヨーカー)

■ 特徴: 面接やビジネスシーンはもちろん,卒業式,入学式などフォーマルな場面でも活躍するベーシックなメンズ用スーツです。お色はブラック(黒)で,ストライプ柄。適度な厚みのあるしっかりとしたウール生地で,秋から冬,春にかけて着用になれます。株式会社 ニューヨーカー製。

ジャケットは,2ボタン1掛け・総裏仕立て・センターベント。

スラックスは,ノータック・裾シングル仕立て。

■ 状態: 中古品としては良好なコンディション(使用感のほとんど感じられない極美品)です。ジャケット裏地の左胸内ポケットにネーム刺しゅうを取った跡(写真)が見られるものの,使用にあたり支障になるほどではなく,これからもしっかりとご愛用いただけます。

■ サイズ:【ジャケット】<表記サイズ> AB5(一般的な日本サイズで,ややゆったり体の M くらいのサイズです)

<平置き計測で,cm単位> 肩幅(両肩縫い目を直線で結んだ線)45 身幅(両脇を直線で結んだ線)53 身幅(ウエスト)49 着丈(襟下~裾)73 袖丈(肩縫い目~袖先)60

■ サイズ:【スラックス】<表記サイズ> AB5

<平置き計測で,cm単位> ウエスト 84 わたり 33 裾幅 21 股上 26 股下 71 (ウエストは,縫い代が6cmありますので3cm程度まで,裾は,縫い代が9.5cmありますので7.5cm程度まで,出す余地があります)

■ 素材:【表地】毛 98% ポリエステル 2% 【ジャケット裏地】胴:キュプラ 55% ポリエステル 45% 袖:キュプラ 100%

■ ブランド: NEW YORKER (ニューヨーカー) ハイクオリティを背景に,ベーシックでありながらも時代の空気やトレンドのエッセンスをプラスしたスタイルを提案(公式HPより)。

■ プロフィールにお取り扱いできない日などの重要なお知らせを記載している場合がございます。

■ 全商品・全国どこでも送料無料(出品者負担)です。「佐川急便」でお届けいたします。沖縄県・離島など発送先によっては「普通郵便定形外」で発送させていただく場合もございます。また,匿名配送に変更することも可能です。tqe

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ニューヨーカー 商品の状態 未使用に近い

