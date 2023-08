自由区 38号【Class Lounge】MALHAKENT TWEED ジャケットです。

シルエットがシンプルなので、様々なシーンに活躍できるアイテムです。

フランスMALHA KENT社の豊富な種類の糸を用いて、ボーダー柄に仕上げられた

V開きのジャケットです。

同色系の色糸を多く使い、織り組織の違いやファンシーヤーンを含む異番手糸の違いで柄を浮き立たせています。表面の凹凸感も特徴です。 シックでラグジュアリーな上質ジャケットです。

品番:jkwcym0318

ブランドサイズ 38

バスト81-85 ヒップ89-93 身長158-164

[タグ表記] 9号相当

実寸サイズ

着丈54.5 裄丈80 脇幅48.5 袖丈60

( 素人採寸の為、誤差はご容赦下さい。)

・カラー アイボリー002

・素材 [表地]綿:82%,ポリエステル:7%

ナイロン:5%,アクリル:5%

レーヨン:1%

[裏地]キュプラ:100%

・定価 ¥70,400円 税込

#自由区

#ノーカラージャケット

#自由区ジャケット

商品の情報 商品のサイズ M ブランド 自由区 商品の状態 新品、未使用

