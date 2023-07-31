【国内正規品】 フルラ 新品☆FURLA ピンク ショルダーバッグ レザー アザレア ショルダーバッグ

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▪仕様：開閉 プッシュロック

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〈発送方法〉

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追跡ありのメルカリ便にて発送させて頂きます。発送方法はご相談頂ければ、変更も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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〈返品・交換〉

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検品後に発送させて頂いておりますが、万が一傷や汚れなどがありましたら、お気軽にお申し出ください。

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返品、交換承ります。

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〈アフターケア〉

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国内の全てのショップにてアフターケア・メンテナンス受けられますのでご安心下さい。

GUCCI オールドグッチ ショルダーバッグ シェリーライン インターロック



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※商品について

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私自身がアメリカ ロサンゼルスにて購入した正規品、本物です。

【未使用級】ケイトスペード ニコラ チェーン ショルダー バッグ

国内へ持ち込む際に関税等も支払いしております。そのため、為替によって価格に変動がございますのでご了承ください。

美品✨ BURBERRY バーバリー サコッシュ ノバチェック ショルダーバッグ

コピー商品等は一切取扱っておりませんので、安心してご購入ください

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ご質問があればお気軽にコメントください♪

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商品の情報 ブランド フルラ 商品の状態 新品、未使用

✨セール＆無料ラッピング承ります✨大人気！FURLA フルラ メトロポリスピンク アザレアレザー ショルダーバッグ#lalaおすすめバッグ▪サイズ：高さ12×横16.5×8cm▪仕様：開閉 プッシュロック▪素材：レザー▪付属品：フルラ保存袋、ケアカード✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼〈発送方法〉追跡ありのメルカリ便にて発送させて頂きます。発送方法はご相談頂ければ、変更も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。〈返品・交換〉検品後に発送させて頂いておりますが、万が一傷や汚れなどがありましたら、お気軽にお申し出ください。返品、交換承ります。〈アフターケア〉国内の全てのショップにてアフターケア・メンテナンス受けられますのでご安心下さい。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼※商品について私自身がアメリカ ロサンゼルスにて購入した正規品、本物です。国内へ持ち込む際に関税等も支払いしております。そのため、為替によって価格に変動がございますのでご了承ください。コピー商品等は一切取扱っておりませんので、安心してご購入ください✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼ご質問があればお気軽にコメントください♪#レディース#ショルダーバッグ

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