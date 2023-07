・メーカー:フランクリン

・シリーズ: Powerstrap

・カラー: ホワイト×イエロー×ゴールド

・サイズ: 大人Sサイズ(USA規格)

・状態: 新品

※当店のオリジナルデザイン

⭐︎使用素材:羊革、合成皮革

⭐︎原産国:ベトナム製

⭐︎手長のサイズ(手の甲から中指)

サイズ|インチ|cm

YL|6.25-6.5|15.9-16.5

S|6.75-7|17.1-17.8

M|7.00-7.25|17.8-18.4

L|7.25-7.75|18.4-19.7

※1インチ=約2.54cm換算

箱なし。

箱は400円で追加できます。

即購入および無言購入は大歓迎です。

商品の情報 ブランド フランクリン 商品の状態 新品、未使用

・メーカー:フランクリン・シリーズ: Powerstrap・カラー: ホワイト×イエロー×ゴールド・サイズ: 大人Sサイズ(USA規格)・状態: 新品※当店のオリジナルデザイン⭐︎使用素材:羊革、合成皮革⭐︎原産国:ベトナム製⭐︎手長のサイズ(手の甲から中指)サイズ|インチ|cm YL|6.25-6.5|15.9-16.5S|6.75-7|17.1-17.8M|7.00-7.25|17.8-18.4L|7.25-7.75|18.4-19.7※1インチ=約2.54cm換算箱なし。箱は400円で追加できます。即購入および無言購入は大歓迎です。Franklin SportsフランクリンメジャーMLBプロ野球バッテバッティンググラブバッティンググローブ革手グローブグラブNIKEナイキAdidasアディダスUNDERARMOURアンダーアーマーミズノasicsアシックス大谷翔平アクーニャジャッジ種類···バッティンググローブ利き手・手袋特徴···両手用

