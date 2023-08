MADE IN USA。

サイズ 30。

実寸、

●全長93.5センチ。

●幅3.7センチ。

●適応74〜82センチ。

1980年代頃の物かと思います。アメリカ製、カウントアップのQUARTER DOLLARコンチョ本革レザーベルトです。QUARTER DOLLARコンチョが19個、1965年〜1983年まで並んでいます。但し、1968・1969・1971・1975・1976・1981・1982の箇所は裏面のイーグル面です。最後にひとつ程度の間を空けてFIVE CENTSのバッファローコンチョが1個施されています。ベルト裏面に06/009の記載があり、恐らく9本限定で作られた物だと思います。バックルは1981年コピーライトのアメリカ製、シリアルナンバー「H306」でカウボーイのようなデザインの真鍮製です。コンディションは、使用感が無い為、恐らくデッドストック未使用品かと思います。コンチョに多少の緑錆がありますが、この雰囲気がお好きな方も多いかと思います。あくまでビンテージ品、個人保管品ですので、ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。

