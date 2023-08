見事な創造力 マイルド様専用アスガルド7.1 Phantom Black edition テント/タープ

NORDISK Asgard7.1 Phantom Black edition + ノルディスク アスガルド7.1用 一体型用 グランドシート 難燃性Fire Proof

新品未使用ではありますが、季節柄除湿剤を入れたので収納袋の上口は開けてます。

Mac Outdoorの専用グランドシートも開封はしてますが未使用です。

二点とも未使用ではありますが、一度他人の手にあった物、開封等していますのでご理解頂けたらと思います。

梱包は元箱があるので、プチプチ等での簡易包装になる事をご理解の程お

商品名:Asgard7.1 Phantom Black edition

カラー:Phantom Black

サイズ:7.1m2

収容人数:3(2 with Cabin)

フロアサイズ:265×300cm

高さ:200cm

重量:15.5kg

収納サイズ:35×70cm

メイン素材:Technical cotton (65% Polyester, 35% Cotton)/ フロア 100% Tarpaulin 150D

ポールタイプ:Aluminium

Mac outdoor Nordiskアスガルド7.1専用グランドシート

よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド ノルディスク 商品の状態 新品、未使用

