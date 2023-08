【未使用品】

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザシンゾーン 商品の状態 新品、未使用

【未使用品】サイズ ウィメンズ34ウエスト 73.0cm股上 28.5cm股下 74.0cmもも幅 27.0cm裾幅 22.0cm※172cm/62kgでクッションが入り、かかとがちょうど隠れる程度の長さです。2年前ビショップオンラインストアで¥20,900で購入。一度試着しましたが、似寄りのパンツを購入してしまった為、履かずに保管しておりました。新品、未使用品としておりますが、中古品であることをご了承下さいませ。ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付け下さいseesee see seeisnessennoydaiwapier39needles1LDKcomoliunusedauraleealwaythcreekle'choppeユナイテッドアローズビームスジャーナルスタンダードシップスビショップアーバンリサーチフリークスストア ベイクルーズカラー···ブラウン丈···フルレングス柄・デザイン···無地シルエット···ストレート股上···レギュラー季節感···春、夏、秋

