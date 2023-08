★フォロワー様に限りお値下げ交渉を承っておりますので、

グッチ ショルダーバッグ斜め掛け 男女兼用

是非この機会にフォローをお願いいたします。m(_ _)m

【メーカー】

ルイヴィトン/LOUIS VUITTON

【ライン】

モノグラムエクリプス/リバース

【モデル】

トリオ メッセンジャー

(斜め掛けショルダーバッグ)

【素材】

エクリプス/リバースキャンバス

【カラー】

エクリプス/リバース/ルテニウム金具

【サイズ】

大:横約25cm×縦約18cm×マチ約4.5cm

中:横約24cm×縦約15cm×マチ約1cm

小:横約12cm×縦約7cm×マチ約1cm

ショルダー:約91.5~135cm

【仕様】

ファスナー開閉式

内側:オープンポケット×1

【型番】

M69443

【シリアル】

大:TJ4260(2020年製造)

中/小:TJ4270(2020年製造)

【付属品】

箱/ショルダーストラップ

【定価】

¥325,600-

【購入元】

古物業者競市

【ランク/状態】

SAランク。金具に微細な小キズ・中サイズのポーチ内側にわずかな毛羽立ちが見られる以外は、大きなキズ・目立った汚れ・角スレなどのない非常に良好なコンディションとなっております。2023.05.03.現在ルイヴィトン公式ホームページ掲載中の現行商品です。箱にヤケが見られます。

●注意事項●

出品物は全て百貨店・正規店・ブランドショップ・質屋・古物業者競市などで購入したものとなり、出品物の全てにおいて古物営業許可を取得した鑑定士により入念な真贋鑑定をいたしておりますので御安心下さい。状態に関しましては正確に記載するよう心掛けておりますが、中古品としての御理解を頂くと同時に、無用なトラブルを避けるため神経質な方の御購入は御遠慮下さいますようお願いいたします。

●ランク参考●

[新品・未使用]一度も使用されていない品

[新品同様]数回程度の使用で新品に近い品

[SA]使用感が少ない非常に程度の良い品

[A]使用感が目立たない程度の良い品

[AB]使用感はあるが比較的程度の良い品

◆他にもこんなアイテムもございます◆

#Coeuricheのルイヴィトン

#Coeuricheの斜め掛けショルダーバッグ

#Coeuriche/クーリッシュの新アカウント

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

