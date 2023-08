ご覧頂きありがとうございます(^_^)

☆即購入、大歓迎‼︎ 原則当日発送致します(^^)

東京都公安委員会から古物商許可を得ている鑑定人、鑑定済み。

古物商、ヴィンテージショップからの購入の確実正規品です。

未使用 保管品 極 美品 !

ヴィンテージ品になりますので長期保存によるレザー部分小傷、スレ、ございますが、

破れや目立つ汚れ無く、ヴィンテージ品の中では

極 美品 と言えるお品かと思います(^_^)

シンプルかつ 可愛い デザインの ショルダーバッグ ポシェット サコッシュ (^^)

フロント部分の YSL のロゴがポイント♪

ブラック カラーの上品な色合いと かわいい フォルムで人気!

バッグ内部には 長 財布 二つ折り 財布 サイフ スマホ 手帳 ポーチ 等入ります(^^)

可愛いサイズ感で 斜めがけ 可能ですので、ちょっとしたお出かけにぴったり◎

フラップ付け根割れ小ございますが、ヴィンテージショップ様にてレザーオイルメンテナンス、内部の防菌加工済みですので高額なリペアやメンテナンスに出す必要なく衛生的にも安心して気持ち良くお使い頂けるかと思います☆

color ブラック

☆状態ランク:NS

*参考状態ランクはプロフに記載しております。

状態ランクについては主観になります。

画像にてご判断の程宜しくお願い致します。

ご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい(^^)

☆サイズ:

縦幅約20cm

横幅約14cm

マチ約3.5cm

ショルダー約104〜112cm ななめがけ 可能

若干の誤差はお許し下さい。

☆素材:レザー

☆付属品: 保存袋

☆備考:ヴィンテージ品になりますので 新品 未使用 品ではございません。

ヴィンテージ品、USED品にご理解のない方のご購入はお控え下さい。

また、匂いに過敏な方もお控え下さい。

目立つ傷等は写真にてお載せしていますが些細な汚れや傷等ある場合がございます。

ご理解の上ご購入宜しくお願い致します。

☆プロフィールを一読お願い致します

0622a232644126

商品の情報 ブランド イヴサンローラン 商品の状態 未使用に近い

