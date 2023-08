【 テニスの王子様/新テニスの王子様 】

・テニスの王子様 - 全45巻 -

(※10巻のディスクレーベル剥がれあります)

・テニスの王子様 全国大会篇 - 全7巻 -

・テニスの王子様 全国大会篇 Semifinal - 全3巻 -

・テニスの王子様 全国大会篇 Final - 全4巻 -

・過去と未来のメッセージ - 2巻 -

・アノトキノボクラ - 2巻 -

・2人のサムライThe First Game

・新テニスの王子様 - 全7巻 -

・新テニスの王子様BEST GAMES‼︎不二VS切原

・新テニスの王子様BEST GAMES!!手塚vs跡部

・新テニスの王子様BEST GAMES!!

乾・海堂vs宍戸・鳳/大石・菊丸vs仁王・柳生

《計74巻》

ディスク74枚 ジャケット74枚

________

こちらはレンタル使用済みDVDです。

■ 状態について

※ディスク/ジャケットには、管理シール貼付・折り目・ヤケ・スレ・破れ・汚れ等がございます。

※動作確認済みですが全ての機器での再生を保証するものではございませんのでご了承ください。多少のノイズ・映像飛びなどある場合がございます。

■ 配送方法について

安心安全匿名配送にて発送いたします。

(らくらくメルカリ便orゆうゆうメルカリ便)

発送は紙ジャケットとディスクのみです。

(ケースはお付けしておりません。)

ディスクは不織布ケースに入れ発送いたします。

レンタル落ちにご理解いただける方宜しくお願いいたします。

________

他にも多数出品中です!

複数商品をご購入の場合、お値引きいたしますのでご購入前にコメントをお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

