ZANONE(ザノーネ)の定番5ゲージスタンドカラーカーディガン、CHIOTO(キョート)の出品となります

the kript ニットカーディガン



60s ビンテージ モヘアカーディガン ビンテージ グレー ニルバーナ

サイズ:48

【doublet 22SS】WOOD YARN CARDIGAN

生地:ウール100%

グリーン トップス 前ボタン開き

カラー:グレージュ(オフィシャルで表記されているトープの色味、ブラウンとグレーを混ぜた色味です)

【美品】Vivienne Westwood MAN 変形ロングカーディガン

柄:無地

新品 needles モヘアカーディガン フレイム パープル トラックパンツ

袖:長袖

22AW JieDa PANEL WOVEN CARDIGAN

代理店:スローウェア

新品未着用 日本未発売 NOVELTY ACAMPO CARDIGAN 2XL

定価57,200円

Steven Alan BOLD FIT カーディガン 黒 M

MADE IN ITALY イタリア製

ハラダマニア for ESTNATION リネン ニットカーディガン Mサイズ

フルボタン仕様なのでボタンの掛け方次第で着こなしに変化をつけることも可能で、カットソーの上に羽織るだけでも素敵です。

ユナイテッドアローズ/カーディガン、メンズ



メゾンマルタンマルジェラ 2011SS ここのえ期 カーディガン

サイズの詳細は以下の通りです。

John Blair 3D cardigan

ニットで伸縮性があるので、全て平置きサイズを記載させていただきます。

フレンチヴィンテージ ブラウンカーディガン 霜降り ごま塩 ソルトペッパー

肩幅:約40cm

dairiku カーディガン

身幅:約49cm(脇下の縫い目から縫い目を測って)

CURLY & Co. カーディガン

袖丈:約60cm

古着 スペイン製 LACOSTEラコステ カーディガン緑 XL

着丈:約55cm(二番目のボタンから裾までで)

【未使用タグ付】ザノーネ 5Gスタンドカラーカーディガン ベージュ 52 XL



ねこ様専用・新品patagoniaフリースジャンパー

ニットによくある穴や破れはないですが

RUDE GALLERY ロングカーディガン 未使用

貝ボタンに少し欠けがあります(写真参照、下から二番目のボタンです)

FUJITO cashmere cardigan カシミアカーディガン

ユーズドなので完璧をお求めの方はご遠慮ください。

Time is on KID MOHAIR CLASSIC 6B C/D モヘア

色味がイメージと違った、サイズが合わなかった等、いずれにせよ返品はなしとさせていただきます。

【ZANONE CHITO】スタンドカラーニットカーディガン



【新品・未着用】nanamica Hybrid Cardigan

写真の追加や確認等、お気軽にお声掛けください

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノーネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ZANONE(ザノーネ)の定番5ゲージスタンドカラーカーディガン、CHIOTO(キョート)の出品となりますサイズ:48生地:ウール100%カラー:グレージュ(オフィシャルで表記されているトープの色味、ブラウンとグレーを混ぜた色味です)柄:無地袖:長袖代理店:スローウェア定価57,200円MADE IN ITALY イタリア製フルボタン仕様なのでボタンの掛け方次第で着こなしに変化をつけることも可能で、カットソーの上に羽織るだけでも素敵です。サイズの詳細は以下の通りです。ニットで伸縮性があるので、全て平置きサイズを記載させていただきます。肩幅:約40cm身幅:約49cm(脇下の縫い目から縫い目を測って)袖丈:約60cm着丈:約55cm(二番目のボタンから裾までで)ニットによくある穴や破れはないですが貝ボタンに少し欠けがあります(写真参照、下から二番目のボタンです)ユーズドなので完璧をお求めの方はご遠慮ください。色味がイメージと違った、サイズが合わなかった等、いずれにせよ返品はなしとさせていただきます。写真の追加や確認等、お気軽にお声掛けください

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノーネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ワコマリア 厚手カーディガン【新品】L ディーゼル Diesel シルク カーディガン ニット 緑HARE 20aw モヘアカーディガン 完売品希少 Vivienne Westwood MAN 変形 編み地 カーディガン美品 モヘアカーディガン ブラック ジャーナルスタンダードMARNI 2022ss mohair cardiganマルニモヘアカーディガンFTW ニットカーディガン MOHAIR SHIRT CARDIGAN