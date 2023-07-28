少し豊富な贈り物 ［100563］KOIZUMI XE37125L 20W 昼光色LED直管蛍光灯 蛍光灯/電球

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【玄人向け・LED蛍光灯+トラフ器具セット】20W形直管LED蛍光灯 昼光色(6000K) 消費電力10W 全光束1200lm + LED蛍光灯専用トラフ形器具 【2本セット】

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