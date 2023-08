WTAPS ダブルタップス

22SS

221WVDT-JKM01

カラー : ブラック

WTAPS ダブルタップス 22SS 221WVDT-JKM01 黒

サイズ : 02(Mサイズ)

肩幅34 着丈70 身幅60

WTAPSオンライン購入

数回着用のみ美品、袋、タグ付き

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

