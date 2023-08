この度はご覧頂きありがとうございます!

【美品】廃盤品 old coach ショルダーバッグ シティバッグ 人気9790

値下げ交渉もお受けいたしますので、お気軽にコメントくださいませ!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

フォローして頂ければ、さらに割引き!!

3000円以上 200円引き

5000円以上 300円引き

10000円以上 500円引き

※セール中は併用しておりません。ご了承ください。

#Stuff_Martバッグ

#Stuff_Mart_PRADA

↑

是非、こちらもご覧下さい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

取り置き不可、即決優先でお願い致します。

交渉中の場合でも先に購入ボタンを押された方を優先致します。

【アイテム】

PRADA プラダ ショルダーバッグ ポシェット 肩掛け 斜め掛け クロスボディ メッセンジャー 三角ロゴプレート 金具 刻印 フラップ シルバー ヴィンテージ ビンテージ vintage オールド 古着 テスートナイロン サフィアーノレザー 革 ブラック 黒色

【サイズ】

縦幅 21.5㎝

横幅 19㎝

マチ 7㎝

ショルダー 110㎝(調節可能)

実寸サイズです。多少の誤差はご了承下さい。

※着画はお断り致します。

【状態】

目立った傷や汚れ等はなく、中古品としては美品です。

※中古品ということをご理解下さい。

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。

【カラー】

ブラック

【素材】

ナイロン

レザー

【購入元】

大手リサイクルショップ

※鑑定済の確実正規品です。

【付属品】

なし

【発送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。

※あくまでもused品になります。小さな傷やスレなどあります。ご了承下さい。

※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合が御座います。ご了承下さい。

ご購入前にプロフィールの確認を宜しくお願い致します。

管理No.K15051-970

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

