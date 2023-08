出産祝い ZINE 【直筆サイン入り】花井祐介 ☆ アートブック Hanai Yusuke 絵画/タペストリ

2009年、ロスのSurf Galleryでの展示で販売していたzineです。

私は2011年ルミネでのMegane Zine Shop にて入手しましたが、その時はセット売りでの1点のみでした。ご本人よりサインを頂きました。

今ではかなり貴重なZINEだと思います。

おそらく日本では関係者か友人しか持っていないのではないでしょうか。

「 LIGHT THE LINE WITH SENCE AND COLOR 」

【直筆サイン入り】花井祐介 ZINE ☆ Yusuke Hanai アートブック

Yusuke Hanai

2009年

20ページ

サイズ : A5 14.8cm × 21cm

裏表紙に 直筆サイン あり

購入時から袋等には入っていません。

汚れ無く美品だと思います。

表紙右下にうっすらと折れあり。

購入後は1度中を確認し暗所に保管しておりました。

11年以上前の物としては美品だと思います。新品ではありません。

個人長期保管品である事をご理解頂ける方のみご購入お願いします。

#ZINE

#花井祐介

ORDINARY PEOPLE

作品集

画集

アートブック

アート集

絵画

シルクスクリーン

原画

希少本

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

