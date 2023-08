【はじめに】

【はじめに】ご覧頂き、誠にありがとうございます!#yosshy12 と申します。このアカウントでは、高級ネクタイをメインに取り扱っております。#yosshy12古着ショップのネクタイ一覧はこちらネクタイが好きな方は、ぜひフォローして下さい!送料は全品無料です!【こちらの商品について】JRA認定の希少なレザーバッグになります。シンプルな黒のショルダーバッグとなっております。未使用に近いお品ですので、目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です。保存袋に入れてお送りいたします。気に入った方に大切にお使い頂けると嬉しいです!【ブランド】JRA認定【カラー】ブラック本革レザーオーストリッチ【サイズ】高さ 約18センチ横幅 約27センチマチ 約7センチ【値引き交渉、割引について】フォローして下さった方には全商品5%OFFとさせて頂きます。そして、2点以上ご購入の方には、2点目から全ての商品を10%OFFとさせて頂きます!【検索用ハッシュタグ】#JRA#カバン#バッグ#レザー#オーストリッチ#ショルダーバッグ#レディース#入手困難#即購入可#送料無料

