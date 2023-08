オラクル レッドブル レーシング チーム フルジップ フーディー 2023 /TM-W/ARB 品番:TM2650 Lサイズ

今年のゴールデンウィークに開催したスーパーGT富士スピードウェイの出店してたお店で購入しました。

サイズはLなんですが海外サイズで、日本だとXLサイズになります。

サイズの見誤りに気付かず、ビニールとタグ切り広げてサイズが大きい事に気付きました。

定価22000円の2023年モデルです。

1〜6枚目まではHPの画像です。

スーパーフォーミュラやスーパーGTの観戦にいかがでしょうか?

生地もサラサラして、薄手なので少しひんやりした時とか重宝するかもです( ^ω^ )

80サイズクロネコのみの発送 送料無料 匿名発送

スーパーGT super GT

スーパーフォーミュラ SUPER FORMULA

F1

FUJI SPEEDWAY

富士スピードウェイ

SUZUKA CIRCUIT

鈴鹿サーキット

AUTOPOLIS

オートポリス

Sportsland SUGO

スポーツランドsugo

Mobility Resort Motegi

モビリティリゾートもてぎ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

