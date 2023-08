⚠️値下げ不可。発送日等記載しておりますのでプロフィールご一読下さい。

the☆Gift様専用!!ザ・ノースフェイス バルトロライトジャケット

⚠️値下げ不可。発送日等記載しておりますのでプロフィールご一読下さい。THE NORTHFACEのバルトロライトジャケットです。品番はND91950、カラーはユーティリティブラウン(UB)、サイズはメンズ Lです。2021年秋に L-BREATHオンラインにて購入した正規品です。着用回数は10回程度、すべて車移動で子供の幼稚園の送着用していましたが、運転の際に前を留めるマジックテープに右手の袖口がよくひっかかり(前を開けて羽織っていました)、気付くと右腕の内側に毛羽立ち、前面マジックテープの下から2個目と3個目に袖部の繊維が絡まった跡があります。(写真5,6枚目ご参照下さい)とても暖かくて感動したのですが車移動がメインの為あまり必要性を感じず、昨シーズンは一度も袖を通さず終わってしまいました。おそらく来年も着る事が無さそうなので、どなたかお探しの方に。お譲りするのはお写真のものが全てです。バルトロにはナイロンの白い収納袋が付いてきますが、そちらは既に別で使用してしまっている為お付け致しません。タグはお写真には写っておりませんが保管してありますのでお品物と一緒に同梱致します。( L-breathの納品書は破棄してしまっている為お付けできません。ご了承下さい。)サイズ感は体型も違い感じ方には個人差がございますのでご質問いただきましてもお答えできません。細かいサイズ表記等は公式よりお調べ下さいませ。カラー···ブラウン人気モデル/シリーズ···THE NORTH FACE バルトロライトジャケット柄・デザイン···その他ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり(取外し不可)季節感···冬#バルトロ#ノースフェイス#UB#ユーティリティブラウン

